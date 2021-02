Il Mattino – La malanotte de Napoli

Una notte brutta quella del Napoli a Marassi. Gli azzurri delusi e scontenti lasciano la Liguria forse con qualche rimpianto di troppo. Due pali colpiti, uno da Petagna nel primo tempo e poi Insigne nel secondo, una valanga di azioni buttate al vento e un rigore recriminato nel finale che qualche dubbio lo lascia. Lo lascia però su quel campo, dove i segni della battaglia restano, i vincitori escono fra il buon umore generale e quelli sconfitta a testa bassa guardano senza poter dire nulla.

Ma anche questo è il calcio, e nel mondo del pallone ci sono anche cose così. Ma ora c’è poco da rimpiangersi. Da ora in poi, Il fascio può spaccarsi ai piedi del Gattuso e creare nuovi cumuli preparati per il tecnico azzurro. Ad oggi forse il tecinoco partenopeo può recriminare solo lo stato d’emergenza che sta vivendo la sua squadra, senza Koulibaly e Insigne (in panchina). E proprio l’assenza del senagalese è pesata nella fase difensiva, lui che di partite non ne aveva saltata neanche una e che ora è stato fermato da qualcuno di più forte. Gattuso ha costruito la prima parte di stagione, buona, ma i movimenti confusi di Maksimovic e gli errori di Mario Rui condannano la costruzione dal basso degli azzurri, con Ospina costretto agli traordinari.

Fonte: Il Mattino