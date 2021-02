Il Mattino – Gattuso: “Brucia prendere due goal così, non è la prima volta”

Gennaro Gattuso ha commentato la settima sconfitta in campionato del Napoli contro il Genoa.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico azzurro ha fatto presente che ci sono diversi problemi che il Napoli non riesce a risolvere mai del tutto: piccoli regali difensivi ed errori sotto porta, poco lucidi dinanzi al portiere avversario. Si è rivisto per certi versi il replay della sconfitta contro lo Spezia. Obiettivo Champions per il Napoli e il tecnico l’ha ribadito ancora una volta.

Per Gattuso ci saranno due sfide importantissime tra mercoledì e sabato prossimo, motivo per il quale non è il momento più opportuno per guardare al passato. Le assenze pesano ed è un periodo dell’anno in cui si gioca praticamente ogni giorni, i ritmi sono elevatissimi e i cali colpiscono tutte le squadre di Serie A. E’ una stagione anomala.