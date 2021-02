Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, oggi ha battuto il Verona per 2-0; per la squadra friulana questa è la seconda vittoria di fila ed ora la zona salvezza è sempre più lontana.

Al termine della partita, l’ex assistente di Sarri ha commentato la vittoria e ha commentato l’impatto di un ex Napoli come Llorente nella squadra friulana. Queste le parole di Gotti sullo spagnolo:

“Giocare con Llorente ci cambia tanto, perché nessuno ha le caratteristiche di Fernando in rosa. Oggi ci siamo appoggiati tanto su di lui e per fortuna è riuscito a spizzare per organizzare la manovra di attacco”.