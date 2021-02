Dopo il K.O in casa Genova, Gattuso ha concesso ai suoi un giorno di riposo per stabilizzarsi mentalmente e calmare gli animi. La ripresa della sessione è fissata a domani, a riportarlo è il club partenopeo: ” Dopo la gara di Genova, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia”