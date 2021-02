La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla moviola di Genoa-Napoli e il direttore di gara, Gianluca Manganiello.



“Scamacca, nel tentativo di proteggere il pallone , allarga il braccio. Mario Rui, con il corpo proteso in avanti, si lascia andare, toccando il polpaccio dell’avversario. In definitiva, giusto non far intervenire il Var, dato che non si tratta di chiaro ed evidente errore…”.