CorrSport – Fabian Ruiz vuole provare il tutto per tutto in vista dell’Atalanta

Fabian Ruiz non molla e tenta il tutto per tutto in vista del match delicatissimo di mercoledì contro l’Atalanta.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, lo spagnolo è risultato negativo al tampone effettuato da tutta la squadra prima del match: il calciatore si è anche allenato a livello individuale in quel di Castelvolturno. Tenterà il tutto per tutto per la prossima sfida che vedrà coinvolti i suoi compagni di squadra contro gli orobici.

Fabian Ruiz ci vuole provare, attenti alle sorprese. Il Napoli si gioca tanto nelle prossime partite e non può di certo non affidarsi ai suoi calciatori migliori per uscire da un momento di crisi come quello attuale.