La partita di mercoledì tra Atalanta e Napoli sarà decisiva per il passaggio in finale. La squadra bergamasca non sta vivendo un ottimo momento, infatti non vince da 4 partite, e questo lo sanno anche i tifosi. Quest’ultimi per questo motivo il giorno della partita, alle 18, si ritroveranno a Zingonia per caricare la squadra di Gasperini.