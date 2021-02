Il giornalista Enzo Bucchioni in una lunga intervista a Tmw Radio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra di Gattuso e sul suo momento.

Ecco l’estratto:

“Il Napoli può tornare in alto perché l’organico c’è. O si sfascia tutto perché il presidente manda via Gattuso. Ma non credo che De Laurentiis faccia così. Magari ci penserà a fine anno. La squadra c’è, poi ora recupera Osimhen che è mancato davvero tanto, la sua assenza ha inciso molto“.