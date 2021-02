Verso Genoa Napoli – Ballardini ha fatto le sue scelte, c’è da sciogliere un dubbio in attacco

Il Genoa, una delle squadre più in forma dell’intero campionato, viene da due vittorie ed un pareggio nelle ultime 3 partite e sta sfruttando la cura Ballardini che come al solito è riuscito a dare una chiara identità a questa squadra

Il Grifone vorrà continuare il proprio momento positivo provando a strappare punti al Napoli, per farlo Ballardini punterà sugli 11 che hanno portato a casa ottimi risultati nelle ultime partite dovendo rinunciare però a Shomurodov indisponibile per infortunio, al suo posto cìè ballottaggio aperto tra Pandev e Scamacca con l’ex Napoli leggermente in vantaggio. Di seguito la probabile formazione

Genoa(3-5-2): Perin, Goldaniga, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Cyzborra, Pandev, Destro