Venerato – Gattuso sta affrontando un clima difficile, ha la stampa locale contro

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della difficile situazione che sta vivendo il Napoli ed il suo allenatore Gennaro Gattuso. DI seguito le dichiarazioni:

“Assurdo che in un momento del genere, con la squadra falcidiata dal Coronavirus, e dalle tante defezioni, si metta in discussione l’allenatore. Non è una bella cosa, spero che il presidente del Napoli non pensi di mandare via Gattuso. Sarebbe controproducente in questo momento della stagione, visti anche i risultati delle altre squadre e quello che è accaduto con la pandemia”. Aggiungendo inoltre “ In realtà contro il tecnico non c’è lo spogliatoio, ma la stampa napoletana. Non darei fiato a certi professorini che criticano l’allenatore ad ogni occasione. Non darei retta a questi signori”.