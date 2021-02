TuttoSport – Gasperini gioca col Torino…ma pensa al Napoli!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alle parole di Gasperini: “Un occhio al campionato e due sulla Coppa, per l’ Atalanta: «La gara di mercoledì prossimo con il Napoli assume un’ importanza notevole, vale la finale di Coppa Italia. La priorità, in questo momento, è quella. Con il Torino cercheremo di fare il meglio possibile, ma è chiaro che tra le due quella con massima attenzione è di mercoledì». Onesto, diretto e molto chiaro. Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida di oggi a Bergamo contro il Torino (ore 15, diretta Sky) confessando quello che un po’ tutti in città pensano da diversi giorni: pur con il massimo rispetto per i granata e convinti del fatto che solo vincendo si potrà restare attaccati alle zone alte della classifica, la gara con il Napoli che vale l’ accesso all’ ultimo atto della Coppa Italia è prioritaria. «Sono molto soddisfatto della sfida giocata a Napoli – ha detto Gasperini tornando sulla semifinale di andata -, non era facile. Per me non è un risultato negativo, per andare in finale bisogna vincere però anche loro devono fare gol. Giocare in casa un po’ aiuta sempre. Abbiamo disputato un tempo e ora dobbiamo fare il secondo»“.