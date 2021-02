Rai – Genoa Napoli, Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo chiarezza sulla formazione titolare che stasera affronterà il Genoa al Luigi Ferraris.

Le parole di Venerato: “Ospina supera Meret tra i pali. L’idea di Gattuso era far riposare Manolas, invece è costretto a giocare. In mediana rientreranno Elmas e Zielinski insieme a Demme, con Bakayoko ancora fuori, che Gattuso non vede bene nel 4-3-3. In attacco Politano a destra, Lozano a sinistra e Petagna al centro. Insigne viene gestito perché con l’Atalanta servirà titolare“

La probabile formazione; Napoli(4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Petagna, Lozano.