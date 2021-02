PRIMA PAGINA – CdS: “Il Napoli ripiomba nell’incubo Covid”

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con ampio spazio dedicato alla vittoria dell’Inter, conquistando così il primo posto a +1 dal Milan che scenderà in campo domenica. Taglio medio ritaglia spazio al big match di oggi all’Allianz. tra Roma e Juventus. Spazio anche per il Napoli che ha di nuovo problemi con il Covid visto la positività di Ghoulam e Koulibaly. Il taglio basso riguarda l’inchiesta che vede protagonisti Lukaku e Ibra e la loro lite in Coppa Italia. Viene specificato che Zlatan è stato sentito mentre Lukaku verrà ascoltato a giorni.