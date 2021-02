Pandev a fine partita: “Siamo felici, ma dobbiamo salvarci. Del Napoli penso questo”

“Siamo contenti abbiamo fatto una bella partita; per noi tre punti molto importanti ma non siamo ancora salvi. Ci stiamo mettendo tutti noi stessi, possiamo farcela. L’importante è buttarla dentro, il mister ci ha ridato serenità e consapevolezza dei nostri mezzi. Noi dobbiamo lavorare duro ogni giorno, ora siamo contenti e tranquilli e i risultati ci aiutano. Sappiamo che la strada è lunga ma abbiamo il dovere di farcela. Dopo 2 mesi ho fatto fatica a recuperare data l’età, ma mi diverto ancora soprattutto con i ragazzi, vorrei ritirarmi dopo l’europeo. Del Napoli ho molto rispetto, hanno avuto diverse assenze in particolare relativa al Covid; ma si riprenderanno.”

Così Pandev ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Napoli per 2-1.