Milan, Pioli: “Le prime 7 in classifica lottano per lo scudetto”

Durante la conferenza stampa pre match, Stefano Pioli ha parlato della corsa scudetto di quest’anno, menzionando implicitamente anche il Napoli. Le sue parole:

“La mia unica preoccupazione è mantenere alti i livelli di prestazione della squadra. Fino a questo momento il nostro rendimento è stato positivo, ma possiamo migliorare a livello tecnico e tattico. Le prime 7 in classifica hanno la possibilità di vincere lo scudetto e arrivare in Champions. Sono da sfidare fino alla fine. Noi non vorremmo far parte delle 3 deluse ma di quelle 4 che vanno in Champions”.