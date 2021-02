Manca poco meno di mezz’ora alla fine della partita e il Napoli ci prova con i suoi nuovi innesti sugli scudi, Osimhen e Insigne

Infatti, Insigne scarica sulla fascia per Di Lorenzo che entra in area e rimette una palla rasoterra per Osimhen, che dal limite dell’area tira un missile che si alza e va altissimo sulla traversa.

Dall’altro lato, Ballardini inserisce Scamacca e Behrami, un altro ex, per Strootman e Pandev, l’autore dei due goal.

Negli azzurri, piove sul bagnato: esce Manolas per infortunio ed entra Rrahmani.