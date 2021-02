Graziani contro Fedele: “Non siate così distruttivi, il Napoli è in linea con gli obiettivi stabiliti”

Durante la trasmissione Fuorigioco su canale 8, l’opinionista Ciccio Graziani ha parlato della partita del Napoli con l’Atalanta, mostrandosi in disaccordo con le critiche di Fedele nei confronti di Gattuso.

Ecco quanto dichiarato dall’ex attaccante: “Non capisco cosa si possa chiedere in più a Gattuso. L’allenatore deve essere attento a gestire il gruppo e l’ambiente, ma non è l’unico responsabile dei risultati che si ottengono. Cosa vogliamo chiedere a Gattuso in più? E’ in linea con gli obiettivi stabiliti dalla società. Solo contro lo Spezia mi aspettavo qualcosa di diverso, pensate la classifica con 3 punti in più. Ad oggi non vedo nessuna squadra che gioca bene, poi si gioca ogni 3 giorni e bisogna ruotare, non è facile come sembra ed il Napoli c’è e non bisogna fargli il funerale già oggi.”