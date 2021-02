Gasperini commenta – “La partita di Napoli ci ha fatto perdere tante energie, non abbiamo ancora recuperato

E’ stato un anticipo pirotecnico quello tra Atalanta e Torino al Gewiss Stadium, la squadra di Gasperini si è trovata in vantaggio di tre gol durante il primo tempo, non è però riuscita a gestire il vantaggio ed il Torino è riuscito a realizzare una grande rimonta conclusa dal goal di Bonazzoli all’84’.

Giampiero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, durante il post partita ha sottolineato come la partita di Napoli abbia pesato su questo match di campionato, l’allenatore atalantino ha confessato come la sua squadra non avesse ancora recuperato del tutto e come questo abbia influito sulla partita odierna.

Chissà, in vista del ritorno di Coppa Italia, come arriverà l’Atalanta; il Napoli è in emergenza ma la squadra di Gasperini ha dimostrato oggi di non essere al top.