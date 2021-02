FOCUS – Genoa-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Luigi Ferraris di Marassi si sfideranno questa sera ore 20:45 Genoa e Napoli. Gattuso per riscattarsi dopo le copiose critiche delle ultime settimane, Ballardini per completare il percorso di ricostruzione del suo Genoa iniziato ormai da qualche settimana. Due momenti quindi piuttosto differenti con il tecnico degli azzurri costretto a dover cancellare le critiche delle ultime nonostante i risultati parlino chiaro; infatti la media punto rispetto allo scorso anno è piuttosto alta – 13 punti in più – solo il Milan capolista ha fatto di meglio. D’altro canto però il tecnico del grifone da pochissimo ha di nuovo preso possesso possesso della panchina rosso-blu, ma il cambio di rotta è già avvenuto. Nelle ultime 5 infatti Ballardini e i suoi hanno totalizzano 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta: un bottino niente male. Insigne e compagni hanno portato a casa 3 vittorie ma anche due sconfitte.

L’ultima vittoria degli azzurri in casa dei rosso-blu risale allo scorso 8 luglio, quando per 2-1 con le reti di Mertens e del Chucky Lozano. L‘ultimo pareggio invece risale al settembre 2016 quando le due compagini non andarono oltre lo 0-0. L’ultima sconfitta per gli azzurri risale al gennaio 2012, l’ultimo Napoli di Mazzarri non riuscì a passare contro il Genoa di Gasperino trionfante per 3-2. Questo sarà la sfida numero 98 tra Genoa e Napoli in Serie A. E’ la 49esima edizione a Marassi. Ecco il bilancio dei 48 precedenti in casa rossoblu: 18 vittorie Genoa, 17 pareggi, 13 successi Napoli.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su DAZN 1 sul canale 209 di Sky, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 9,99 euro.

Probabili formazione:

GENOA (3-5-2) – Perin; Criscito, Radovanovic, Masiello; Czyborra, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso