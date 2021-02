Il Granada non va oltre il pareggio a Valencia, contro il Levante. L’eurorivale del Napoli riesce ad agganciare per due volte i padroni di casa grazie alle reti di Kenedy e Soldado, in risposta alla doppietta di Morales. SI tratta del secondo pareggio di fila per gli spagnoli, terzo nelle ultime quattro di campionato.