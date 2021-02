De Zerbi polemico: “I problemi ci sono sempre stati ma voi non li vedevate”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato durante la conferenza stampa post partita della sconfitta odierna contro lo Spezia. Le sue parole:

“Contro Spezia, Parma e Cagliari, senza considerare Juve, Atalanta e Lazio, abbiamo fatto partite molto simili dove abbiamo sbagliato molti gol. Abbiamo sbagliato gli ultimi passaggi: abbiamo creato tanto e subito due gol su calci piazzato”.

“I problemi ci sono sempre stati e io lo dicevo anche quando vincevamo. Forse voi eravate distratti, ma io che faccio il tecnico dicevo già prima che avevamo tanti giocatori non in condizione. Il risultato copriva un po’ tutto. Ora che stanno venendo un po’ meno i risultati si cerca di capire quale sia il motivo e il motivo non esiste perché stiamo raccogliendo di meno di quanto visto sul campo”.