Dazn – Marroccu: “Ballardini un ottimo tecnico, può partire dall’inizio la prossima stagione”

Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Su Ballardini: “Mi immagino Ballardini come tecnico dei prossimi anni. A volte il calcio dà alcune etichette che non sono veritiere. Ballardini ha fatto un buon lavoro e secondo me anche dall’inizio può fare bene”.

Sul mercato e Strootmann: “Non abbiamo rivoluzionato la squadra perché Ballardini ha saputo, sin da subito, rivalutare la rosa con il suo lavoro, senza prendere altri giocatori o rivoluzionare la nostra rosa”.