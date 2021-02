CdS – Napoli senza Insigne: il capitano parte dalla panchina

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne. Infatti, secondo il quotidiano, il capitano partirà dalla panchina: “Il capitano, invece, partirà dalla panchina: la contusione al polpaccio destro rimediata mercoledì non è ancora del tutto smaltita, tant’è che ieri, in occasione della rifinitura andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno, ha alternato un po’ di lavoro personalizzato al lavoro di gruppo, ma l’aspetto decisivo colto da Rino è soprattutto la fatica. Sì, una certa stanchezza psicofisica tra l’altro inevitabile considerando sia la serie interminabile di impegni ravvicinati, sia il gran lavoro di Lorenzo: l’enorme sacrificio in fase difensiva, coniugato alla regia della manovra offensiva, comincia a pesare”.