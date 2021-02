L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Fabian Ruiz. Infatti, come riportato dal quotidiano, il centrocampista è guarito dal Covid ma non è stato convocato per la trasferta di Genova. Secondo il quotidiano, nel caso lo spagnolo abbia recuperato dallo stop, sarà convocato per la partita di mercoledì a Bergamo, fondamentale per la stagione.