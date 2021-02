CdM – Napoli sfrutta la pandemia: partono i lavori di manutenzione al Maradona!

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno dedica ampio spazio allo stadio Diego Armando Maradona: “La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore allo sport Ciro Borriello ha approvato la delibera relativa al progetto esecutivo, che ha avuto il via libera in linea tecnica, relativo ai «Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dello Stadio Diego Armando Maradona 3° lotto, intervento di completamento della verifica delle opere in carpenteria metallica», che include anche «interventi di manutenzione della copertura dello Stadio». L’ importo complessivo è pari a 1.240.000 euro ottenuti grazie al finanziamento regionale di cui alla deliberazione dell’ottobre 2020. Le risorse erano state inserite a sorpresa nel maxi-emendamento al bilancio di previsione 2020, l’ ultimo dell’amministrazione De Magistris, il 13 novembre scorso. Palazzo San Giacomo adesso vuole dare un’ accelerata ai tempi dei lavori, approfittando dell’impianto vuoto senza pubblico a causa delle norme sul Coronavirus. In particolare, i lavori interesseranno la verifica della bullonatura del tetto assieme alla sostituzione dei cupolini danneggiati e dell’implementazione di quelli divelti. Il tunnel d’ ingresso delle squadre sarà oggetto di rifacimento anche attraverso una nuova pavimentazione, mentre sarà ampliato il sistema di video-sorveglianza all’ esterno dello stadio”.