Atalanta-Torino, ecco le formazioni ufficiali

Sono state ufficializzate le formazioni di Atalanta-Torino, match valevole per il ventunesimo turno di Serie A. Gasperini fa rifiatare Duvan Zapata in attesa del Napoli in Coppa Italia. Sulla destra Ruggeri prende il posto di Maehle. Per il Torino Mandragora parte dal 1′ e N’Koulou prende il posto di Lyanco al centro della difesa.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Caldara, Ghislandi, Freuler, Pasalic, Miranchuk, Lammers, Zapata. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Buongiorno, Murru, Lyanco, Vojvoda, Baselli, Gojak, Linetty, Bonazzoli, Verdi. Allenatore: Nicola.