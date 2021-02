Alvino: “Il Napoli temeva altri positivi. Gattuso molto sfortunato”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio Goal’ par parlare della situazione attuale in casa Napoli. Le sue parole:

“C’era il timore che potesse uscire qualche altro positivo. Sono state ore di ansia in casa Napoli, fugate dopo i tamponi fatti in nottata a Genova. Sul Napoli resta comunque un alone di sfortuna incredibile: andare a giocare col Genoa senza Koulibaly, Mertens, Fabian, Insigne e Petagna acciattato… abbiamo capito che Gattuso non è fortunato. Faccio fatica a pensare a un Gattuso che potesse essere sollevato dall’incarico”.