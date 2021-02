Il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, inviato a Castel Volturno, ha fornito aggiornamenti a Radio Kiss Kiss Napoli in vista del match contro il Genoa.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Fabian Ruiz verso l’esclusione per la trasferta di Genova, lo spagnolo non dovrebbe partire con la squadra. C’è bisogno prima che ritrovi la condizione giusta dal punto per tornare a giocare”.