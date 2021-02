SOCIAL – Ghoulam sulla questione compleanno: “Meglio dare spiegazione, è una cosa importante”

Dopo la positività di Ghoulam e Koulibaly, sono emerse alcune voci che riguardavano i possibili festeggiamenti del compleanno dell’algerino, dai quali sarebbe poi scaturito il contagio. Ma arriva la smentita sui social del terzino azzurro che risponde a un commento scrivendo: “Scusa prima di parlare informati bene. Io non ho fatto una festa di compleanno, non mi piace festeggiare e visto il momento ancor meno”. Faouzi aggiunge: “Meglio dare spiegazioni, è una cosa importante. Io sono un uomo in quanto sono stato sempre responsabile. sia nei momenti belli che in quelli brutti”.