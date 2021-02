Schwoch: “Il Napoli non sta facendo male. Vi spiego perché”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli e beniamino dei tifosi, ha parlato a Maracanà, trasmissione in onda su Tmw Radio, del momento del Napoli e non solo: “Dopo un girone non ci sono più sorprese. Una squadra che mi entusiasma è il Benevento. Non mi aspettavo potesse essere quasi salvo a questo punto. Altrimenti il Sassuolo, che può fare ancora meglio”.

“Veder giocare il Napoli a tre in difesa mi ha sorpreso. Osimhen può dare tanto, perché non ci sono attaccanti così in squadra. Petagna ha altre caratteristiche. Per me la squadra ha fatto quello che doveva fare. Giocare senza l’acquisto più prezioso per tante partite e anche Mertens, ma essere ancora lì davanti, va bene. Gattuso ha fatto bene, ha rigenerato il gruppo dopo un momento difficile. Sta attraversando un periodo delicato ma con tutti i problemi non ha fatto malissimo”.