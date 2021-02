Ritorno agli stadi, Gravina: “Torna quota mille, poi aumenteremo: il piano”

Si è tenuto, nella giornata di ieri, un incontro di alto spessore tra il Cts, il presidente della Figc Gravina, il presidente della Federeazione Basket Petrucci e il presidente di Lega Serie A Del Pino.

Sul tavolo, la reintroduzione parziale del pubblico allo stadio: l’idea è quella di stabilire nuovamente una quota ‘mille’ di tifosi negli impianti, con graduale innalzamento degli afflussi che – ai fatti – dovrebbero culminare con il 30% della capienza totale degli stadi che ospiteranno i prossimi europei.

Queste le parole del presidente Figc Gabriele Gravina al Corriere della Sera sul tema:

“Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale riapertura in campionato. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono ottimista, aspettiamo solo l’insediamento del nuovo governo”.