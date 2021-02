Repubblica – “Ultimo slot di lavori al Maradona: ecco cosa cambierà”

Il Napoli ed i napoletani torneranno in uno stadio leggermente migliorato, sotto alcuni aspetti strutturali fondamentali, quando sarà possibile.

A lanciare la notizia di un nuovo slot di lavori all’impianto dedicato a Maradona è La Repubblica di Napoli:

“I fondi sono quelli avanzati dalle Universiadi: la Regione ha stanziato altri 1,2 milioni per lo stadio Diego Armando Maradona. La priorità è la copertura dell’impianto, vero punto dolente dello stadio di Fuorigrotta: saranno sostituiti i cupolini assenti, in modo da evitare le infiltrazioni dovute alla pioggia, e soprattutto sarà verificata la bullonatura, un’opera di manutenzione che per troppi anni è stata rinviata”.

“Sarà poi sostituito l’impianto di videosorveglianza, come spiegato dal governatore De

Luca, e soprattutto sarà migliorato il cosiddetto “tunnel del miglio azzurro”, dove entrano – dal lato dei Distinti – gli autobus delle squadre”.