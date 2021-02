Il direttore del laboratorio, Giuseppe Portella, ha lasciato alcune dichiarazioni alla radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”.

” Non conosco il motivo per cui Ghoulam si è sottoposto al tampone privatamente. In serata ci saranno i risultati dei tamponi a cui si sono sottoposti oggi i componenti della squadra. A Genova ci saranno test? E’ un problema del Napoli, noi non dovremmo lavorare di notte, attendiamo i risultati”