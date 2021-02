Piccinini: “Napoli? Aspettative alte provocano grandi delusioni. Osimhen? Si è rivelato trascinante prima dell’infortunio”

Sandro Piccinini, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime in casa azzurra: “Il Napoli ha aspettative alte, e a volte possono trasformarsi in grandi delusioni. Attualmente gli azzurri sono il lotta per tutti gli obbiettivi. Il terzo posto è fattibile, nonostante gli infortuni che hanno complicato il percorso come Mertens e Osimhen. Il nigeriano era stato acquistato per il salto di qualità, all’inizio si è rivelato trascinante ma poi si è infortunato a lungo”.