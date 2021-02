Napoli, Ruiz potrebbe essere il valore aggiunto con il 433: lo spagnolo vuole tornare al top

Non c’è stato molto tempo per festeggiare in casa Napoli la negativizzazione di Fabian Ruiz, che è arrivata la notizia della positività di Ghoulam. Ma questa mattina parla dello spagnolo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport e di un modulo che potrebbe permettergli di esprimersi ai suoi livelli dopo il periodo di difficoltà.

“Gattuso è stato criticato per averlo utilizzato mediano nel 4-2-3-1, un ruolo già ricoperto nell’Under 21 iberica. Ma a questo punto il problema potrebbe essere superato comunque, visto che il Napoli sta usando di più il 4-3-3 e mezzala è sicuramente il ruolo preferito da Fabian che l’anno scorso regalò al Napoli la finale di Coppa con un gran gol a San Siro contro l’Inter in semifinale”.