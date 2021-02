Gli esami per il Napoli non finiscono mai e non finiranno mai: tra 3 giorni, infatti, ci sarà la gara contro il Genoa di Ballardini a Marassi, e sicuramente sarà altra storia rispetto all’andata.

A fine settembre, gli azzurri vinsero per ben 6-0 contro il Genoa di Maran, dilagando nella ripresa: in seguito, si scoprirà che tra i Grifoni era nato un focolaio che era rischioso per gli azzurri e che indusse l’Asl a bloccare gli azzurri alla partenza per Torino.

A cinque mesi di distanza, sarà una sfida completamente diversa e Gattuso ha voluto parlare ai suoi già ieri per spiegare loro come vincere la sfida di sabato sera.

Per il tecnico, sarà importante lottare sulle seconde palle, conquistare le palle sporche ed essere cattivi in campo, peculiarità che il Genoa ha ritrovato.

Gattuso non ha parlato di modulo, ma dall’infermeria arrivano due buone notizie: sia Demme sia Insigne sono pienamente a disposizione, e anche Fabian può venire a Genova, vista la sua negatività al Covid.