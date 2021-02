Grassani: “Siamo stati vittima di un processo a causa della presenza della Juve”

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani ha lasciato alcune dichiariazioni a Radio Punto Nuovo: ” Per quanto riguarda Juventus – Napoli sono sincero, il risultato ottenuto in terzo grado ha rappresentato la svolta. Quella vicenda non sarà mai dimenticata. Quando si fa ricorso in appello il giudice o accetta o riforma la questione di primo grado. Quei giorni li ricorderò per il resto dei giorni. Ci sono state tante telefonate e quando ci troviamo al bivio o andiamo a giocare o ci troviamo difronte un reato penale. Ora la Juve dovrà scendere in campo e giocarsela. La Juve non ha inciso sul nei primi gradi di giudizio, ma se questa partita fosse stata Napoli – Benevento o Entella Cremonese probabilmente la reazione sarebbe diversa. Il Napoli inizialmente aveva più interesse a giocare il match. Il Napoli è stato più responsabile. Se De Laurentiis ere preoccupato all’arrivo dei fondi d’investimento? Ne parlammo tempo fa, non ho una fonte certa. L’operazione è stata complessa e i passi in avanti vanno fatti con prudenza. Indipendentemente dalla disoccupazione siamo dieci legali specializzati e siamo sempre pronti a servire le cause della SSC Napoli