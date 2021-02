Genoa-Napoli, le probabili formazioni. Due nodi da sciogliere per Gattuso.

Il Napoli dovrà affrontare il Genoa al Ferraris, incontro della seconda giornata di ritorno di Serie A. I rossoblù vengono da un momento eccellente, guidati da Davide Ballardini, e saranno un avversario ostico per gli uomini di Gattuso.

Per il Genoa sembra vicina la conferma della formazione tipo. In porta ci sarà Perin con Masiello, Radovanovic e Criscito in difesa. Le corsie laterali saranno percorse da Zappacosta e Czyborra mentre in mezzo al campo ci sarà il trio formato da Strootman, Badelj e Zajc. L’unico dubbio si presenta in attacco. Destro, attualmente in formissima, farà coppia con uno tra Scamacca e Pandev: il titolare Shomurodov è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare.

Per il Napoli invece, più di un nodo da sciogliere. Per il match del Marassi è possibile ritorno al 4-3-3 con Ospina confermato tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Bakayoko può far rifiatare Demme, le cui condizioni vanno valutate, col ritorno dal primo minuto di Elmas e Zielinski. In attacco Petagna sarà il riferimento centrale con Lozano come ala. Insigne in dubbio, in caso è pronto Politano.