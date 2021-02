Genoa – Napoli, dubbi di formazione per Ballardini per l’attacco

Secondo quanto riportato dall’edizione genovese “Repubblica” Ballardini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi riguardo l’attaccante che farà coppia con Mattia Destro.

“Shomurodov potrebbe partire dalla panchina in quanto ha svolto lavoro differenziato a causa di un affaticamento muscolare. Questo stop di conseguenza porterebbe l’attaccante italiano Scamacca a partire dal primo minuto di gioco. Il Genoa arriva da tre vittorie e un pareggio senza subire gol. Importante questa sfida per i genoani per mettere alla prova la loro forza contro una top squadra, al momento in difficoltà”