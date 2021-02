Gds – “Pochi allenamenti e scarsa tenuta mentale: un paio di azzurri in evidente affanno”

La situazione decisamente poco invidiabile di questo Napoli è figlia di una serie di incongruenze, di diverso tipo. A porre l’attenzione sulla scarsa risposta a livello atletico è il Corriere del Mezzogiorno:

“Tiemoue Bakayoko: in questa stagione ha già giocato 25 partite (contro le 23 in Francia di tutta l’annata passata) restando in campo 1665 minuti. Avrebbe bisogno di rifiatare, ma in questo momento si fatica a impostare le rotazioni. Terzini come Di Lorenzo sono a 28

presenze e 2371’ in campo. Troppi per un ruolo che prevede parecchia corsa”

“Ritrovare la condizione fisica e un po’ di brillantezza è fondamentale, anche se estremamente complicato visto gli allenamenti ridotti al minimo, fra recuperi post partita e

trasferte. Un problema però comune alle altre contendenti in una stagione così compressa.

Bisogna comunque trovare un punto di equilibrio fra condizione e gioco, inteso anche come capacità di gestione della partita . E qui subentrano problemi di tenuta mentale, tallone d’Achille di questo gruppo”.