Gds – “Fabian, guarigione e ritorno alle origini. Gattuso riflette sul suo valore aggiunto”

Inizio anno decisamente complicato, quello di Fabian Ruiz: prestazioni da dimenticare e covid non hanno fatto altro che rincarare la dose. Tuttavia il peggio sembra alle spalle e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, adesso mister Gattuso valuta la sua possibile collocazione

“Finalmente una buona notizia: ieri pomeriggio è risultato negativo il tampone di Fabian

Ruiz che dunque dopo tre settimane – una volta espletate le rituali visite mediche – potrà

tornare ad allenarsi in gruppo. Lo spagnolo aveva contratto il Covid lo scorso 16 gennaio, in un guarito Fabian Ruiz, 24 anni periodo in cui il suo rendimento non era certamente ottimale”.



“Gattuso è stato criticato per averlo utilizzato mediano nel 4-2-3-1, un ruolo già ricoperto nell’Under 21 iberica. Ma a questo punto il problema potrebbe essere superato comunque, visto che il Napoli sta usando di più il 4-3-3 e mezzala è sicuramente il ruolo preferito da Fabian che l’anno scorso regalò al Napoli la finale di Coppa con un gran gol a San Siro contro l’Inter in semifinale”.