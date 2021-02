De Luca: “Contagi in forte aumento, Azzolina peggior ministro di sempre. Scuola? Oggi decidiamo…”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in diretta su Facebook ha fornito aggiornamenti in merito ai dati relativi al COVID-19. Il governatore si è espresso su alcuni temi caldi, soprattutto sui vaccini e sul mondo dell’istruzione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Sull’aumento di contagi: “Stiamo assistendo ad un grave aumento di contagi, le cause principali sono la movida e la scuola. Siamo tornati sulla media di 1.500 nuovi positivi al giorno. Se continuiamo così, questa situazione non potremo più gestirla”.

Sui vaccini: “L’unica via per contrastare il contagio è una vaccinazione di massa. La Campania ha ricevuto 50mila dosi in meno rispetto al resto della popolazione, attendiamo di recuperare questi vaccini per il personale socio-sanitario. Ci attendiamo un incremento”.

Sulla scuola e Azzolina: “La vera causa dell’incremento dei casi sono le scuole, dal 25 gennaio (data della riapertura) abbiamo registrato 2.280 nuovi positivi. Nelle prossime ore vedremo quali decisioni prendere. Non possiamo andare avanti in questo modo. Invito i sindaci ad assumere anche autonomamente decisioni rapide sugli assembramenti. Azzolina? Peggior ministro dell’istruzione della storia. Vi parlo da padre di famiglia, dobbiamo tutelare la vita dei nostri figli”.