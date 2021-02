Borriello: “Inizieremo finalmente i lavori al Maradona. Napoli? Anno sfavorevole per questo motivo”

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Goal: “Il provvedimento allo stadio era necessario. Un finanziamento che organizziamo da mesi, ora possono partire i lavori di manutenzione vista la disponibilità economica e finanziaria. I lavori verranno svolti nei settori lasciati al destino negli ultimi 30 anni. Anche grazie alle Universiadi, stiamo facendo dei lavori importanti che renderanno lo stadio Maradona migliore. Per il Napoli non è un anno favorevole: tra infortuni e altro è stato condizionato il nostro andamento delle gare. Gattuso anche se ha sbagliato delle cose non lo metto in dubbio”.