Alvino: “Napoli in linea con gli obiettivi di inizio stagione. 0-0 con l’Atalanta troppo criticato”

Carlo Alvino, giornalista e cronista di fede partenopea, ha descritto a Porompomperoperò la situazione che sta attraversando il Napoli, rispondendo ad alcune domande: “Definire una bocciatura la sostituzione di Insigne contro l’Atalanta è qualcosa di assurdo, vuol dire non capirne di pallone. Osimhen è guarito, deve solo accumulare minuti nelle gambe. Con l’Atalanta il Napoli non ha giocato, non c’è dubbio. Però, questo risultato viene troppo criticato, perché tiene la squadra in corsa per la qualificazione alla finale”.

Questa è una stagione particolare, nella quale tutto può accadere. Anche il Real Madrid ha perso contro squadre inferiori. Fossi in loro, non sarei convinto di passare il turno in tutte le competizioni. Con l’Atalanta al completo ed il Napoli senza infortuni, siamo riusciti a segnare 4 gol alla Dea, senza contare quelli alla Roma. Abbiamo dominato contro l’Inter a San Siro. La rosa del Napoli è in linea con gli obiettivi di inizio stagione: lottare per raggiungere la Champions. Juventus e Inter hanno un organico migliore, il Napoli viene dopo loro. Però, l’Atalanta è più squadra del Napoli. Il Napoli dietro di due punti rispetto alla Juventus di Andrea Pirlo, osannato come ‘Maestro’. Non dimentichiamolo”.