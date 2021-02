Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare per definire la situazione in casa Napoli dopo il pareggio contro l’Atalanta:

“La squadra non ha identitá, Gattuso è stato prudente nello scegliere i titolari. A Bergamo pareggiando con gol il Napoli si qualificherebbe, oltre alla vittoria. Oltre alle numerose assenze, il Napoli non ha identitá e in questi momenti deve emergere la qualità dei calciatori”.