Al termine delle semifinali di andata di Coppa Italia, il giudice sportivo ha reso note le sanzioni per tre calciatori impegnati nelle fasi finali delle competizioni. Oltre a Sanchez e Vidal nell’Inter, non ci sarà per l’Atalanta Cristian Romero! Il difensore centrale ex Genoa in seguito all’ammonizione guadagnata ieri sera, salterà il match di ritorno che vedrà i bergamaschi affrontare nuovamente il Napoli questa volta al Gewiss Stadium per le semifinali di ritorno.