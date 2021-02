Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio della situazione incandescente in casa Napoli: “Questo non è più il Napoli. La partita di ieri è frutto del comportamento di De Laurentiis che ha creato una scomoda situazione. La squadra e Gattuso non sono stati coraggiosi proprio perché il patron azzurro non ha dato tranquillità all’ambiente. Naturalmente pesano anche le assenze di due big come Mertens e Osimhen“