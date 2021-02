Statua Maradona, indagato ultrà nella commissione comunale: scatta la perquisizione

La commissione comunale costituita per la istituzione in piazza della statua dedicata a Diego Armando Maradona sotto l’occhio vigile dei Pm.

Questa, secondo l’edizione odierna della Repubblica, la versione dei fatti che motiverebbe la perquisizione ai danni di Gennaro Grosso, membro della medesima commissione e componente del gruppo ultras azzurro ‘Masseria’.

“Secondo la Procura c’era anche lui in piazza la sera del 23 ottobre, quando a Chiaia e sul lungomare un impasto eterogeneo composto da tifosi organizzati, antagonisti e soggetti ritenuti contigui ad ambienti criminali trasformò in guerriglia urbana la protesta pacifica di un gruppo di commercianti e ristoratori esasperati dalla crisi legata alla pandemia”.



“Ciò nonostante, solo un paio di un mesi più tardi, il 43enne Gennaro Grosso, esponente del gruppo ultrà “Masseria”, già segnalato in passato all’autorità giudiziaria per episodi di danneggiamento e violenza, veniva indicato dalla Curva come uno dei componenti della commissione insediata in Comune per valutare i progetti per la statua in memoria di Diego Armando Maradona”.

“Ieri, la Digos ha perquisito l’abitazione di Grosso su mandato dei pm Antonello Ardituro, Celeste Carrano, Luciano D’Angelo e Danilo De Simone, che indagano con l’ipotesi di devastazione aggravata sugli incidenti di fine ottobre. È proprio l’ultrà, dunque, l’anello

di congiunzione fra l’indagine sui tafferugli e gli accertamenti avviati dalla Procura sull’iter della pratica per la realizzazione del monumento dedicato all’ex calciatore scomparso il 25 novembre scorso”.