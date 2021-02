Rai Sport – Incredibile in Champions League: la polizia tedesca negherà l’accesso al Liverpool!

Sembra finzione ma è pura realtà. Il Liverpool non potrà giocare, secondo le attuali norme, in trasferta contro il Lipsia negli ottavi di Champions League. Infatti, come riportato da Rai Sport, la Germania ha chiuso l’ingresso per i paesi con varianti Covid, come appunto l’Inghilterra, fino al 17 febbraio. Il problema è serio visto che gli inglesi dovrebbero giocare il 16 febbraio contro il Lipsia. I tedeschi, secondo Rai Sport, avevano chiesto alle autorità di concedere l’ingresso agli inglesi ma oggi è arrivata l’ufficialità della respinta alla richiesta. Adesso bisogna trovare una soluzione per far si che la competizione non sia falsata.