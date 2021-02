Napoli-Atalanta, Insigne non riesce ad incidere: le pagelle dei quotidiani sul capitano azzurro

Ieri serata complicata per il tridente d’attacco del Napoli contro l’Atalanta. La squadra di Gattuso non ha disputato una bella partita dal punto di vista offensivo. Il Capitano Lorenzo Insigne ha provato a rendersi pericoloso con qualche guizzo, ma ha fatto fatica soprattutto perché doveva retrocedere per prendere il pallone – come spiega Il Corriere dello Sport. Il motivo di quanto detto è da ricercarsi nella gara disputata dai due mediani, Demme e Bakayoko, prettamente sul piano difensivo. Dunque, Lorenzo non è riuscito ad incidere. La sua votazione per i quotidiani ruota intorno a una sufficienza striminzita:

Corriere dello Sport 6;

TMW 5,5;

Gazzetta dello Sport 6;

Tuttosport 5.5;

La Repubblica 6;

Corriere della Sera 5.5